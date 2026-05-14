Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers et Soirée celtique Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers et Soirée celtique

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

3 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers suivi d un apéro dansant et d’ une soirée Celtique.



En cas de pluie les spectacles du mercredi samedi dimanche se dérouleront à la salle Jean Cocteau à Bourg de Péage

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Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52

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English :

Vaiana l’Enfant des Mers show followed by an aperitif dance and Celtic evening.



In case of rain, the Wednesday-Saturday-Sunday shows will take place at the Salle Jean Cocteau in Bourg de Péage

L’événement Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers et Soirée celtique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme