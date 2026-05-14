Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers et Soirée celtique Rue Bistour Romans-sur-Isère
Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers et Soirée celtique Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 4 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers et Soirée celtique
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
3 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers suivi d un apéro dansant et d’ une soirée Celtique.
En cas de pluie les spectacles du mercredi samedi dimanche se dérouleront à la salle Jean Cocteau à Bourg de Péage
.
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52
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English :
Vaiana l’Enfant des Mers show followed by an aperitif dance and Celtic evening.
In case of rain, the Wednesday-Saturday-Sunday shows will take place at the Salle Jean Cocteau in Bourg de Péage
L’événement Spectacle Vaiana l’ Enfant des Mers et Soirée celtique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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