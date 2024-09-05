Amiens

Spectacle Véronic DICAIRE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

C’est le grand retour de Véronic DiCaire !

Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.

Entre imitations, humour et performances musicales intenses, Véronic DiCaire offre une expérience où chaque voix dévoile une part d’elle.

Un show unique, vibrant et authentique, qui rapproche le public au plus près de son univers. Une soirée à ne pas manquer.

C’est le grand retour de Véronic DiCaire !

Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.

Entre imitations, humour et performances musicales intenses, Véronic DiCaire offre une expérience où chaque voix dévoile une part d’elle.

Un show unique, vibrant et authentique, qui rapproche le public au plus près de son univers. Une soirée à ne pas manquer. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

Véronic DiCaire is back!

In this new show, surrounded by her live musicians, she reveals a more personal side and puts emotion to the fore.

A mix of imitations, humor and intense musical performances, Véronic DiCaire offers an experience in which each voice reveals a part of her.

A unique, vibrant and authentic show that brings audiences closer to her world. An evening not to be missed.

L’événement Spectacle Véronic DICAIRE Amiens a été mis à jour le 2024-09-05 par OT D’AMIENS