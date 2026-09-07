Spectacle : Vertiges, tant de flambeaux, Chapelle-Théâtre, Évreux
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle-Théâtre · Évreux
Informations pratiques
Spectacle : Vertiges, tant de flambeaux Dimanche 20 septembre, 17h00 Chapelle-Théâtre Eure
Durée 1h20, 12€ plein tarif 8€ tarif réduit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:20:00+02:00
Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026
Touchée par les textes des poétesses de la Renaissance, Magali Goimard, accompagnée de Marc Bollengier à la contrebasse, chante au piano leurs élans et leurs tourments amoureux. Portées par des compositions aux accents baroques ou blues, tour à tour pétillantes et élégiaques, les œuvres de Louise Labé, Pernette du Guillet, Catherine Des Roches ou Gabrielle de Coignard révèlent toute leur modernité. Un voyage musical et poétique envoûtant au cœur d’un matrimoine littéraire encore trop méconnu.
-Magali Goimard-
Dans le cadre du festival Seules en Scènes.
Chapelle-Théâtre 16 bis rue de la Cavée-Boudin, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 71 19 99 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
©Denis Desailly
À voir aussi à Evreux (Eure)
- 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux 13 septembre 2026
- Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux 15 septembre 2026
- JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Le Kubb Évreux 18 septembre 2026
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux 19 septembre 2026