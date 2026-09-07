Spectacle : Vertiges, tant de flambeaux, Chapelle-Théâtre, Évreux

Informations pratiques

Spectacle : Vertiges, tant de flambeaux Dimanche 20 septembre, 17h00 Chapelle-Théâtre Eure

Durée 1h20, 12€ plein tarif 8€ tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:20:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Touchée par les textes des poétesses de la Renaissance, Magali Goimard, accompagnée de Marc Bollengier à la contrebasse, chante au piano leurs élans et leurs tourments amoureux. Portées par des compositions aux accents baroques ou blues, tour à tour pétillantes et élégiaques, les œuvres de Louise Labé, Pernette du Guillet, Catherine Des Roches ou Gabrielle de Coignard révèlent toute leur modernité. Un voyage musical et poétique envoûtant au cœur d’un matrimoine littéraire encore trop méconnu.

-Magali Goimard-

Dans le cadre du festival Seules en Scènes.

Chapelle-Théâtre 16 bis rue de la Cavée-Boudin, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 71 19 99 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Denis Desailly