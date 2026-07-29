Spectacle Vikingo Mondo Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Vikingo Mondo

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plus de 2000 kilomètres séparent Hauteville-la-Guichard, dans la Manche, de Palerme, en Sicile, ce qui équivaut à environ 1047 heures de marche, à vitesse modérée.

Plus de 2000 kilomètres séparent Hauteville-la-Guichard, dans la Manche, de Palerme, en Sicile, ce qui équivaut à environ 1047 heures de marche, à vitesse modérée.

Au XIème siècle, les fils de Tancrède de Hauteville ont parcouru cette distance pour conquérir une île habitée par des populations aux cultures très diverses, parlant des langues différentes, et cohabitant dans ce pays de Cocagne qu’était la Sicile, au carrefour de tout le commerce méditerranéen.

De Roger I, qui s’empara de ce territoire, à Roger II, son fils, qui se fit couronner roi de Sicile, les Normands y rayonnèrent pendant plus d’un siècle et encouragèrent le développement d’une société multiculturelle, composée d’Arabes, de Grecs, de Latins, de Normands et bien d’autres.

À partir de ce matériau, nous avons tressé une histoire, et nous avons noué ses fils, nous avons brodé, nous avons entrelacé les motifs. Avec des tissus déjà existants, nous avons fait un autre tissu, et la voix des uns s’est tissée à celle des autres, et ainsi nos voix se sont tressées les unes aux autres, et comme le ver à soie se nourrit des feuilles du mûrier blanc qui pousse en Sicile, nous nous sommes souvenus que nous avions mangé des histoires racontées par d’autres voix avant la nôtre, et nous avons dévidé le fil.

COMPAGNIE Amavada .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Spectacle Vikingo Mondo

More than 2,000 kilometres lie between Hauteville-la-Guichard, in the Manche department, and Palermo, in Sicily, which is equivalent to around 1,047 hours’ walk at a moderate pace.

L’événement Spectacle Vikingo Mondo Caen a été mis à jour le 2026-07-24 par Calvados Attractivité