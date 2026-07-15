Spectacle Virage Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Virage

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10 2026-11-12

Le 1er mai 1994, l’accident mortel d’Ayrton Senna fut un électrochoc pour le milieu de la Formule 1. Les caméras du monde entier sont rivées sur la piste du Grand Prix Automobile où se déroule la course qui coûtera la vie au triple Champion du monde de 31 ans.

Le 1er mai 1994, l’accident mortel d’Ayrton Senna fut un électrochoc pour le milieu de la Formule 1. Les caméras du monde entier sont rivées sur la piste du Grand Prix Automobile où se déroule la course qui coûtera la vie au triple Champion du monde de 31 ans. À la tête de la compagnie Stadios, Juliette Fribourg et Mathilde Wind créent des spectacles autour du sport où le point de vue des femmes est central. Avec Virage , Juliette Fribourg s’associe à la jeune autrice Shane Haddad pour imaginer le destin fracassé d’une pilote qui meurt dans la fleur de l’âge au volant de son véhicule. Fascination pour la mort, déni écologique, sensationnalisme, performance et goût du risque, cette fiction théâtrale en forme d’enquête journalistique ausculte toute la mythologie qui entoure cet évènement.

Durée 1h30. Texte Juliette Fribourg, Shane Haddad, Mise en scène Juliette Fribourg, Avec Arthur Chrisp, Louise Herrero, Antoine de Foucauld, Mathilde Wind. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Virage

On 1 May 1994, Ayrton Senna’s fatal accident came as a shock to the Formula 1 world. Cameras from all over the world were focused on the Grand Prix circuit where the race was taking place the race that would claim the life of the 31-year-old three-time World Champion.

L’événement Spectacle Virage Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité