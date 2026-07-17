Spectacle : Visite « Historico Histérique », Mairie de Mauléon, Mauléon

Informations pratiques

Spectacle : Visite « Historico Histérique » Vendredi 18 septembre, 19h30 Mairie de Mauléon Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

L’Histoire est faite de petits riens : de ce que l’on raconte, de ce que l’on tait, de seigneurs amoureux, de guerres, de noms de rues, d’événements, de monuments, de faits… et de quelques méfaits parfois un peu romancés. Entre anecdotes, chansons, poésie et humour, Fred Billy vous entraîne dans une visite-conférence décalée, drôle et pleine de surprises, où le vrai se mêle au faux… jusqu’à laisser au public le soin de choisir l’histoire qu’il préfère.

Une façon originale de (re)découvrir la place de l’Hôtel de Ville de Mauléon, en attendant sa mise en lumière.

Au programme :

19h30 – 20h30 : Visite « Historico Histérique » avec Fred Billy.

20h30 : Inauguration de la mise en lumière du site, un projet porté par les Petites Cités de Caractère® visant à renforcer l’attractivité des territoires grâce à une scénographie lumineuse mettant en valeur une place ou un bâtiment remarquable et créant une nouvelle ambiance nocturne.

Mairie de Mauléon Place de l’Hôtel de Ville, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/

L’Histoire est faite de petits riens, de ce que l’on dit, de ce que l’on cache, de seigneurs amoureux, de guerres, de noms de rue, d’évènements, de monuments, de faits, de méfaits un peu surfait, de …

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