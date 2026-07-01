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Spectacle : visite théâtralisée « Les dames de l’abbaye », Abbaye aux Dames, Caen

vendredi 18 septembre 2026 · Abbaye aux Dames · Caen

Spectacle : visite théâtralisée « Les dames de l’abbaye », Abbaye aux Dames, Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Abbaye aux Dames
Adresse
Place Reine Mathilde, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h30.

Spectacle : visite théâtralisée « Les dames de l’abbaye » Vendredi 18 septembre, 20h30 Abbaye aux Dames Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Au cours d’une pièce de théâtre en déambulation, les parcours saisissants des plus éminentes dames de l’abbaye sont évoqués. De quoi passer un excellent moment plein d’humour et d’Histoire(s), accompagné de trois comédiens en plein forme !
(par la compagnie La Belle Envolée)

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « abbayeauxdames@normandie.fr »}]
Au cours d’une pièce de théâtre en déambulation, les parcours saisissants des plus éminentes dames de l’abbaye sont évoqués. De quoi passer un excellent moment plein d’humour et d’Histoire(s), de en …

©LaBelleEnvolee

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