Spectacle Yazid Assoumani Scènacle Besançon

Besançon

Spectacle Yazid Assoumani

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-05 20:00:00

fin : 2027-11-05

Date(s) :

2027-11-05

Le spectacle de Yazid Assoumani est génial, c’est tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre vos places. De quoi parle-t-il ? De lui même, ou plutôt de sa femme, ou plutôt de la vie avec sa femme. Ne vous en faites pas, vous vous retrouverez dans son quotidien entre désir de paternité, partage des taches ménagères, relation avec la belle famille et anecdotes d’enfance, vous ne verrez pas le temps passer. D’ailleurs, je vous conseille vivement de venir en famille, ou même entre amis, et pourquoi pas proposer à des inconnus de venir voir le spectacle avec vous.

Après tout, plus on est de fous, plus on rit! Et plus vous êtes nombreux dans la salle, plus Yazid sera riche! .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Yazid Assoumani

L’événement Spectacle Yazid Assoumani Besançon a été mis à jour le 2026-04-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)