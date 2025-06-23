Spectacle Zack & Stan The Magicians Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson
Spectacle Zack & Stan The Magicians Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson jeudi 19 mars 2026.
Spectacle Zack & Stan The Magicians
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
18.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Zack & Stan The Magicians , mise en scène par Vikton VINCENT Saison en Parallèle à l’Espace Saint Laurent
Après avoir traversé l’Océan Atlantique et être allé à la rencontre des Américains dans l’émission America’s Got Talent (version américaine de la France a un Incroyable Talent), Zack et Stan sont de retour pour vous plonger dans une expérience immersive mêlée de rire et de magie.
C’est dans une ambiance feutrée que Viktor VINCENT vous propose de redécouvrir ce duo. Au programme de la soirée magie, mentalisme et humour pour émerveiller petits et grands.Tout public
18.5 .
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr
English :
Zack & Stan « The Magicians », directed by Vikton VINCENT ? Parallel Season at Espace Saint Laurent
After crossing the Atlantic and meeting Americans on America’s Got Talent, Zack and Stan are back to immerse you in an immersive experience of laughter and magic.
Viktor VINCENT invites you to rediscover this duo in a hushed atmosphere. The evening’s program includes magic, mentalism and humor to amaze young and old alike.
German :
Zack & Stan « The Magicians », Regie: Vikton VINCENT ? Parallele Saison im Espace Saint Laurent
Nachdem sie den Atlantischen Ozean überquert und in der Sendung America’s Got Talent (amerikanische Version von La France a un Incroyable Talent) die Amerikaner kennengelernt haben, sind Zack und Stan wieder da, um Sie in eine immersive Erfahrung aus Lachen und Zauberei zu versetzen.
In einer gedämpften Atmosphäre bietet Ihnen Viktor VINCENT die Möglichkeit, das Duo neu zu entdecken. Das Programm des Abends: Magie, Mentalismus und Humor, um Groß und Klein in Staunen zu versetzen.
Italiano :
Zack & Stan « The Magicians », regia di Vikton VINCENT ? Stagione parallela all’Espace Saint Laurent
Dopo aver attraversato l’Atlantico e aver incontrato gli americani ad America’s Got Talent (la versione americana di France a un Incroyable Talent), Zack e Stan tornano per immergervi in un’esperienza coinvolgente fatta di risate e magia.
Viktor VINCENT vi invita a riscoprire questo duo in un’atmosfera silenziosa. Il programma della serata prevede magia, mentalismo e umorismo per stupire grandi e piccini.
Espanol :
Zack & Stan « Los Magos », dirigido por Vikton VINCENT ? Temporada paralela en el Espace Saint Laurent
Tras cruzar el Atlántico y conocer a estadounidenses en America’s Got Talent (la versión americana de France a un Incroyable Talent), Zack y Stan vuelven para sumergirle en una experiencia inmersiva mezclada de risas y magia.
Viktor VINCENT le invita a redescubrir a este dúo en un ambiente silencioso. El programa de la velada incluye magia, mentalismo y humor para sorprender a grandes y pequeños.
L’événement Spectacle Zack & Stan The Magicians Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-07-04 par OT PONT A MOUSSON