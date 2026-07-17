Spectacle « Zima, contes des hivers slaves », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Spectacle « Zima, contes des hivers slaves » Mercredi 16 décembre, 14h30, 16h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-16T16:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00

Marouchka et les 12 mois ou la méchanceté punie, propose, dans cette

version pleine d’humour, une vision poétique des saisons qui parlera

même à ceux qui croient qu’il n’y en a plus, et rappellera au public qu’il

était un temps où l’on ne trouvait pas de fraises en hiver !

Avec Carole Le Sone, Cie la Futaie

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Une fable poétique et humoristique sur les saisons, où la méchanceté se voit justement punie.