Spectacle « Zima, contes des hivers slaves », L’Atelier Media, Carvin
mercredi 16 décembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Spectacle « Zima, contes des hivers slaves » Mercredi 16 décembre, 14h30, 16h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:30:00+01:00
Fin : 2026-12-16T16:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00
Marouchka et les 12 mois ou la méchanceté punie, propose, dans cette
version pleine d’humour, une vision poétique des saisons qui parlera
même à ceux qui croient qu’il n’y en a plus, et rappellera au public qu’il
était un temps où l’on ne trouvait pas de fraises en hiver !
Avec Carole Le Sone, Cie la Futaie
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Une fable poétique et humoristique sur les saisons, où la méchanceté se voit justement punie.
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