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Spectacle « Zima, contes des hivers slaves », L’Atelier Media, Carvin

mercredi 16 décembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin

Spectacle « Zima, contes des hivers slaves », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
L'Atelier Media
Adresse
Place de la Gare, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Réservation conseillée - Tout public à partir de 5 ans

Spectacle « Zima, contes des hivers slaves » Mercredi 16 décembre, 14h30, 16h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:30:00+01:00
Fin : 2026-12-16T16:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00

Marouchka et les 12 mois ou la méchanceté punie, propose, dans cette
version pleine d’humour, une vision poétique des saisons qui parlera
même à ceux qui croient qu’il n’y en a plus, et rappellera au public qu’il
était un temps où l’on ne trouvait pas de fraises en hiver !

Avec Carole Le Sone, Cie la Futaie

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Une fable poétique et humoristique sur les saisons, où la méchanceté se voit justement punie.

À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)