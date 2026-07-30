Spectacles Flamenco Mobil et Quichotte Nazelles-Négron
vendredi 11 septembre 2026 · Nazelles-Négron
Informations pratiques
Nazelles-Négron
Spectacles Flamenco Mobil et Quichotte
Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le centre socio-culturel de Nazelles vous propose un voyage à destination de l’Espagne le temps d’une soirée le vendredi 11 Septembre à partir de 16h00.
Rendez-vous au centre socio-culturel de Nazelles-Négron pour deux spectacles le vendredi 11 Septembre à partir de 16h00.
Au programme
– De 16h00 à 19h00 La compagnie La Compas de Jerez vous propose le spectacle Flamenco Mobil où s’entrelacent guitare, chant et danse pour une représentation authentique et traditionnelle de flamenco.
– A partir de 19h00 Quichotte , une création de la Compagnie des Sept Epees où l’histoire du chevalier à la Triste Figure vous est présentée en mêlant humour et poésie dans un spectacle entre rêve et réalité.
Entre les deux spectacles, profitez de l’ambiance musicale proposée par DJ Kéké, d’un bar à bières, de food-trucks et de jeux en bois.
Entrée gratuite. .
Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Shows: “Flamenco Mobil” and “Quichotte”
The Nazelles Socio-Cultural Center invites you to take a trip to Spain for an evening on Friday, September 11, starting at 4:00 p.m.
L’événement Spectacles Flamenco Mobil et Quichotte Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE
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