Spectacles sur la Dalle du Val-Fourré, Dalle du Val Fourré, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Spectacles sur la Dalle du Val-Fourré Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Dalle du Val Fourré Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

10h-11h : Spectacle avec La Troupe Citadine, hommage au patrimoine mantais à travers plusieurs épisodes historiques : la construction de la Collégiale, Henri IV et Gabrielle d’Estrées, mai 44 et les bombardements, l’arrivée des grands-parents au Val-Fourré.

11h-12h : L’association Lycaon et Saïd Bahij présentent un conte urbain théâtral intitulé « J’arrive à Mantes, ma jolie » ainsi qu’une médiation artistique autour des oeuvres de Claude Bertin et tirées de l’exposition « Office de tourisme du Val-Fourré ».

Dalle du Val Fourré Allée des écrivains 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Spectacle par La Troupe Citadineun et conte urbain théâtral « J’arrive à Mantes, ma jolie »