Spectacles sur la Dalle du Val-Fourré, Dalle du Val Fourré, Mantes-la-Jolie
dimanche 20 septembre 2026 · Dalle du Val Fourré · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Spectacles sur la Dalle du Val-Fourré Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Dalle du Val Fourré Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
10h-11h : Spectacle avec La Troupe Citadine, hommage au patrimoine mantais à travers plusieurs épisodes historiques : la construction de la Collégiale, Henri IV et Gabrielle d’Estrées, mai 44 et les bombardements, l’arrivée des grands-parents au Val-Fourré.
11h-12h : L’association Lycaon et Saïd Bahij présentent un conte urbain théâtral intitulé « J’arrive à Mantes, ma jolie » ainsi qu’une médiation artistique autour des oeuvres de Claude Bertin et tirées de l’exposition « Office de tourisme du Val-Fourré ».
Dalle du Val Fourré Allée des écrivains 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France
Spectacle par La Troupe Citadineun et conte urbain théâtral « J’arrive à Mantes, ma jolie »
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