Spirit of Swing Festival 2026 La Manufacture Aix-en-Provence

Spirit of Swing Festival 2026

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

Venez vivre une expérience immersive dans la culture jazz swing au Spirit of Swing festival. Ce festival s’adresse aux néophytes comme aux danseurs et mélomanes avertis, jeunes ou plus âgés, Aixois aux touristes de passage

Ce festival est exigeant et populaire il rassemble autour d’une ambiance guinguette qui swingue du tonnerre.



// Programme //

LE LINE UP de 4 profs internationaux

FULL PASS 100% LINDY HOP avec

5h de Lindy

3 niveaux de Lindy Hop

3 concerts de super bands

Plein de surprises pour cette nouvelle édition ! .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 51 46 45 aixtraswing@gmail.com

English :

Come and enjoy an immersive experience of jazz swing culture at the Spirit of Swing festival. This festival is for novices and experienced dancers and music lovers, young and old, Aixois and tourists alike

German :

Erleben Sie beim Spirit of Swing Festival eine immersive Erfahrung in der Jazz-Swing-Kultur. Dieses Festival richtet sich sowohl an Neulinge als auch an erfahrene Tänzer und Musikliebhaber, an junge und ältere Menschen, an Aachener und Touristen

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza coinvolgente della cultura jazz swing al festival Spirit of Swing. Questo festival è rivolto sia ai principianti che ai ballerini esperti e agli amanti della musica, giovani e meno giovani, di Aix-en-Provence o di passaggio

Espanol :

Venga a vivir una experiencia inmersiva en la cultura del jazz swing en el festival Spirit of Swing. Este festival es tanto para principiantes como para bailarines experimentados y amantes de la música, jóvenes y mayores, de Aix-en-Provence o de paso

