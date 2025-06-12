Spirit of Swing Festival 2026 La Manufacture Aix-en-Provence
Spirit of Swing Festival 2026 La Manufacture Aix-en-Provence vendredi 5 juin 2026.
Spirit of Swing Festival 2026
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif :
Date :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Venez vivre une expérience immersive dans la culture jazz swing au Spirit of Swing festival. Ce festival s’adresse aux néophytes comme aux danseurs et mélomanes avertis, jeunes ou plus âgés, Aixois aux touristes de passage
Ce festival est exigeant et populaire il rassemble autour d’une ambiance guinguette qui swingue du tonnerre.
// Programme //
LE LINE UP de 4 profs internationaux
FULL PASS 100% LINDY HOP avec
5h de Lindy
3 niveaux de Lindy Hop
3 concerts de super bands
Plein de surprises pour cette nouvelle édition ! .
La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 51 46 45 aixtraswing@gmail.com
English :
Come and enjoy an immersive experience of jazz swing culture at the Spirit of Swing festival. This festival is for novices and experienced dancers and music lovers, young and old, Aixois and tourists alike
German :
Erleben Sie beim Spirit of Swing Festival eine immersive Erfahrung in der Jazz-Swing-Kultur. Dieses Festival richtet sich sowohl an Neulinge als auch an erfahrene Tänzer und Musikliebhaber, an junge und ältere Menschen, an Aachener und Touristen
Italiano :
Venite a vivere un’esperienza coinvolgente della cultura jazz swing al festival Spirit of Swing. Questo festival è rivolto sia ai principianti che ai ballerini esperti e agli amanti della musica, giovani e meno giovani, di Aix-en-Provence o di passaggio
Espanol :
Venga a vivir una experiencia inmersiva en la cultura del jazz swing en el festival Spirit of Swing. Este festival es tanto para principiantes como para bailarines experimentados y amantes de la música, jóvenes y mayores, de Aix-en-Provence o de paso
