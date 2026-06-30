Spirits of Alba en concert association La Coccinelle Allègre
samedi 26 septembre 2026 · association La Coccinelle · Allègre
Informations pratiques
Allègre
Spirits of Alba en concert
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Spirits of Alba, c’est un duo écossais où tradition et modernité se rencontrent.
Il est composé de Tony Kenny et Allen Williamson.
Venez vous laisser envoûter par leurs mélodies.
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association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
Spirits of Alba is a Scottish duo where tradition and modernity come together.
It consists of Tony Kenny and Allen Williamson.
Come and let yourself be enchanted by their melodies.
L’événement Spirits of Alba en concert Allègre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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