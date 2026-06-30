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AGENDA · Allègre

Spirits of Alba en concert association La Coccinelle Allègre

samedi 26 septembre 2026 · association La Coccinelle · Allègre

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
association La Coccinelle
Adresse
8 Rue Notre Dame de l’Oratoire
Ville
43270 Allègre
Département
Haute-Loire
Tarif

Allègre

Spirits of Alba en concert

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Spirits of Alba, c’est un duo écossais où tradition et modernité se rencontrent.
Il est composé de Tony Kenny et Allen Williamson.
Venez vous laisser envoûter par leurs mélodies.
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association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46  a.coccinelle@orange.fr

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English :

Spirits of Alba is a Scottish duo where tradition and modernity come together.
It consists of Tony Kenny and Allen Williamson.
Come and let yourself be enchanted by their melodies.

L’événement Spirits of Alba en concert Allègre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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