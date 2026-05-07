Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois lundi 13 juillet 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Cynthia
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-13 10:15:00
Date(s) :
2026-07-13
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Cynthia
9h Pilates
9h30 Renfo Full Body
10h15 Fit’Dance
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Cynthia
9h Pilates
9h30 Renfo Full Body
10h15 Fit’Dance .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.
On the program with Cynthia:
9h: Pilates
9:30am: Renfo Full Body
10.15am: Fit’Dance
L’événement Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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