Sport Championnats de France de Football Freestyle Complexe sportif Franc Moisin Saint-Denis
Sport Championnats de France de Football Freestyle Complexe sportif Franc Moisin Saint-Denis samedi 18 juillet 2026.
Saint-Denis
Sport Championnats de France de Football Freestyle
Complexe sportif Franc Moisin Avenue du Franc Moisin Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18
La Fédération Française de Football Freestyle organise les Championnats de France !
Cet événement national réunira les meilleurs athlètes français de football freestyle ainsi que plusieurs invités internationaux autour de différentes disciplines.
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Complexe sportif Franc Moisin Avenue du Franc Moisin Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 6 25 79 27 73 contact.ffdefootballfreestyle@gmail.com
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English : Sport French Freestyle Football Championships
The French Freestyle Football Federation is organizing the French Championships!
This national event will bring together the best French freestyle football athletes as well as several international guests across various disciplines.
L’événement Sport Championnats de France de Football Freestyle Saint-Denis a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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