Sport Les samedis qui bougent quai de la Georgette La Rochelle

La Rochelle

Sport Les samedis qui bougent

quai de la Georgette Quai en face de l’office de tourisme La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-09-26 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Contrat Local de Santé de l’agglomération de La Rochelle en partenariat avec la Maison Sport Santé, lance Les samedis qui bougent !

Rendez-vous quai de la Georgette (près de l’office de tourisme) pour une séance d’activité physique en plein air.

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quai de la Georgette Quai en face de l’office de tourisme La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@maisonsportsantelarochelle.fr

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English :

The La Rochelle agglomeration?s Local Health Contract, in partnership with the Maison Sport Santé, is launching Les samedis qui bougent !

Join us on Quai de la Georgette (near the tourist office) for an outdoor physical activity session.

L’événement Sport Les samedis qui bougent La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle