Sport Rotarun Rue du parc des pères La Rochelle
Sport Rotarun Rue du parc des pères La Rochelle dimanche 20 septembre 2026.
La Rochelle
Sport Rotarun
Rue du parc des pères Parc des Pères Les Minimes La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Rotary Club de La Rochelle vous donne rendez-vous pour la 3e édition de la Rotarun by Rotary, une course solidaire au profit de l’Institut du Sein de Charente-Maritime
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Rue du parc des pères Parc des Pères Les Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rotarylarochelle@gmail.com
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English :
The Rotary Club of La Rochelle invites you to the 3rd edition of the Rotarun by Rotary, a solidarity race in aid of the Institut du Sein de Charente-Maritime
L’événement Sport Rotarun La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle
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