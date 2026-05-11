Sport Rotarun Rue du parc des pères La Rochelle

La Rochelle

Sport Rotarun

Rue du parc des pères Parc des Pères Les Minimes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Rotary Club de La Rochelle vous donne rendez-vous pour la 3e édition de la Rotarun by Rotary, une course solidaire au profit de l’Institut du Sein de Charente-Maritime

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Rue du parc des pères Parc des Pères Les Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rotarylarochelle@gmail.com

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English :

The Rotary Club of La Rochelle invites you to the 3rd edition of the Rotarun by Rotary, a solidarity race in aid of the Institut du Sein de Charente-Maritime

L’événement Sport Rotarun La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle