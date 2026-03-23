Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Salle des OPS Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Sport Santé Sérénité, une journée pour tous

Salle des OPS 102 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Sport Santé Sérénité, une journée pour tous

Sport Santé Sérénité, une journée pour tous

de 10h à 18h

Entrée gratuite

Sur place

Restauration et buvette

Food Truck Cœur d’Asie

Exposants bien-être

Echanges avec les professionnels du bien-être

Démonstrations et découvertes initiations gratuites places limitées

Pour plus d’informations 06 77 75 22 85 ou movinfont@gmail.com

Programme de la journée

10h30 Pilates

11h15 Spinning

12h Qi Gong et Pilates

13h Spinning

14h30 Pilates

15h15 Spinning

16h Qi Gong

Initiations gratuites places limitées .

Salle des OPS 102 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 75 22 85 movinfont@gmail.com

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English :

Sport Health Serenity, a day for all

L’événement Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin