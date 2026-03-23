Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Salle des OPS Fontenay-le-Comte
Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Salle des OPS Fontenay-le-Comte dimanche 7 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Sport Santé Sérénité, une journée pour tous
Salle des OPS 102 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Sport Santé Sérénité, une journée pour tous
Sport Santé Sérénité, une journée pour tous
de 10h à 18h
Entrée gratuite
Sur place
Restauration et buvette
Food Truck Cœur d’Asie
Exposants bien-être
Echanges avec les professionnels du bien-être
Démonstrations et découvertes initiations gratuites places limitées
Pour plus d’informations 06 77 75 22 85 ou movinfont@gmail.com
Programme de la journée
10h30 Pilates
11h15 Spinning
12h Qi Gong et Pilates
13h Spinning
14h30 Pilates
15h15 Spinning
16h Qi Gong
Initiations gratuites places limitées .
Salle des OPS 102 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 75 22 85 movinfont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sport Health Serenity, a day for all
L’événement Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- Rodin L’Art en mouvement Galerie des Loges Fontenay-le-Comte 20 mai 2026
- Spectacle de danse « Les Yeux Fermés » Cie S’Poart Espace Culturel René Cassin La Gare Fontenay-le-Comte 21 mai 2026
- JEDI AVANT DREDI Déviantes Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte 21 mai 2026
- Le Bouchon Fontenay-le-Comte 23 mai 2026
- Fontenay Run’Color Fontenay-le-Comte 23 mai 2026