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Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Salle des OPS Fontenay-le-Comte

Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Salle des OPS Fontenay-le-Comte dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Salle des OPS

Adresse : 102 Rue de la République

Ville : 85200 Fontenay-le-Comte

Département : Vendée

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fontenay-le-Comte

Sport Santé Sérénité, une journée pour tous

Salle des OPS 102 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Sport Santé Sérénité, une journée pour tous
Sport Santé Sérénité, une journée pour tous

de 10h à 18h

Entrée gratuite

Sur place
Restauration et buvette
Food Truck Cœur d’Asie
Exposants bien-être
Echanges avec les professionnels du bien-être
Démonstrations et découvertes initiations gratuites places limitées
Pour plus d’informations 06 77 75 22 85 ou movinfont@gmail.com

Programme de la journée

10h30 Pilates
11h15 Spinning
12h Qi Gong et Pilates
13h Spinning
14h30 Pilates
15h15 Spinning
16h Qi Gong
Initiations gratuites places limitées   .

Salle des OPS 102 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 75 22 85  movinfont@gmail.com

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English :

Sport Health Serenity, a day for all

L’événement Sport Santé Sérénité, une journée pour tous Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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