Sport seniors en plein air : Gymnastique douce et danse par l’association L’AQUILONE Parc de Belleville Paris vendredi 15 mai 2026.

L’association L’Aquilone organise des séances de gym douce et de danse adaptées aux seniors, combinant exercices d’étirement, de renforcement musculaire léger et mouvements dansés. Cette activité permet d’améliorer l’équilibre, la coordination et la posture, tout en apportant une dimension ludique et rythmée à l’exercice physique. Accessible à tous les niveaux, elle est idéale pour bouger en douceur et avec plaisir.

Jour et horaires : Tous les vendredis de 11h à 12h30 durant la période du 12 mai au 24 juillet puis du 04/09 au 29 septembre 2026. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Une séance alliant gym douce et danse, proposée par L’Aquilone, pour entretenir sa souplesse et son bien-être tout en profitant d’un moment convivial en plein air.

Du mardi 12 mai 2026 au mardi 29 septembre 2026 :

vendredi

de 11h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T12:30:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T12:30:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T12:30:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T12:30:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T12:30:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T12:30:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T12:30:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T12:30:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T12:30:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T12:30:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T12:30:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T12:30:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T12:30:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T12:30:00+02:00;2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T12:30:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T12:30:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T12:30:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T12:30:00+02:00

Parc de Belleville 47 Rue des Couronnes 75020 Paris

laquilone.association@gmail.com



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