Sport Seniors en plein air : Marche Nordique, renforcement musculaire par l’association UP’Sport Rendez-vous Marche Paris

L’association UP’Sport organise des sessions adaptées aux seniors, mêlant plusieurs activités complémentaires. La marche et le renforcement musculaire permettent d’améliorer l’endurance et la tonicité. Cette diversité d’exercices permet de travailler l’équilibre, la coordination et la concentration, tout en favorisant les échanges et le plaisir du jeu en groupe.

Jour et horaires : Tous les vendredis de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15 du 30 mars au 16 octobre (interruption du 27/07 au 08/08). Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Une séance variée proposée par UP’Sport, combinant marche, renforcement musculaire pour entretenir sa forme tout en s’amusant.

Du lundi 30 mars 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :

vendredi

de 11h15 à 12h15

vendredi

de 10h00 à 11h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T15:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T11:00:00+02:00;2026-04-03T11:15:00+02:00_2026-04-03T12:15:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T11:00:00+02:00;2026-04-10T11:15:00+02:00_2026-04-10T12:15:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T11:00:00+02:00;2026-04-17T11:15:00+02:00_2026-04-17T12:15:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00;2026-04-24T11:15:00+02:00_2026-04-24T12:15:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T11:00:00+02:00;2026-05-01T11:15:00+02:00_2026-05-01T12:15:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T11:00:00+02:00;2026-05-08T11:15:00+02:00_2026-05-08T12:15:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T11:00:00+02:00;2026-05-15T11:15:00+02:00_2026-05-15T12:15:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T11:00:00+02:00;2026-05-22T11:15:00+02:00_2026-05-22T12:15:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T11:00:00+02:00;2026-05-29T11:15:00+02:00_2026-05-29T12:15:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T11:00:00+02:00;2026-06-05T11:15:00+02:00_2026-06-05T12:15:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T11:00:00+02:00;2026-06-12T11:15:00+02:00_2026-06-12T12:15:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T11:00:00+02:00;2026-06-19T11:15:00+02:00_2026-06-19T12:15:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T11:00:00+02:00;2026-06-26T11:15:00+02:00_2026-06-26T12:15:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T11:00:00+02:00;2026-07-03T11:15:00+02:00_2026-07-03T12:15:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T11:00:00+02:00;2026-07-10T11:15:00+02:00_2026-07-10T12:15:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T11:00:00+02:00;2026-07-17T11:15:00+02:00_2026-07-17T12:15:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T11:00:00+02:00;2026-07-24T11:15:00+02:00_2026-07-24T12:15:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T11:00:00+02:00;2026-07-31T11:15:00+02:00_2026-07-31T12:15:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T11:00:00+02:00;2026-08-07T11:15:00+02:00_2026-08-07T12:15:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T11:00:00+02:00;2026-08-14T11:15:00+02:00_2026-08-14T12:15:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T11:00:00+02:00;2026-08-21T11:15:00+02:00_2026-08-21T12:15:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T11:00:00+02:00;2026-08-28T11:15:00+02:00_2026-08-28T12:15:00+02:00;2026-09-04T10:00:00+02:00_2026-09-04T11:00:00+02:00;2026-09-04T11:15:00+02:00_2026-09-04T12:15:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T11:00:00+02:00;2026-09-11T11:15:00+02:00_2026-09-11T12:15:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T11:00:00+02:00;2026-09-18T11:15:00+02:00_2026-09-18T12:15:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T11:00:00+02:00;2026-09-25T11:15:00+02:00_2026-09-25T12:15:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T11:00:00+02:00;2026-10-02T11:15:00+02:00_2026-10-02T12:15:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T11:00:00+02:00;2026-10-09T11:15:00+02:00_2026-10-09T12:15:00+02:00;2026-10-16T10:00:00+02:00_2026-10-16T11:00:00+02:00;2026-10-16T11:15:00+02:00_2026-10-16T12:15:00+02:00

Rendez-vous Marche 20, rue Brillat-Savarin 75013 Paris

adrien.unispourlesport@outlook.fr



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