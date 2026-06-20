Sport Yoga dans le jardin Jardin des plantes La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Sport Yoga dans le jardin

Jardin des plantes 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Installez votre tapis dans le Jardin des Plantes pour pratiquer une séance de yoga !

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Jardin des plantes 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

Set up your mat in the Jardin des Plantes for a yoga session!

L’événement Sport Yoga dans le jardin La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-20 par Nous La Rochelle