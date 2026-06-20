Sport Yoga dans le jardin Jardin des plantes La Rochelle
dimanche 5 juillet 2026 · Jardin des plantes · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Sport Yoga dans le jardin
Jardin des plantes 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Installez votre tapis dans le Jardin des Plantes pour pratiquer une séance de yoga !
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Jardin des plantes 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
Set up your mat in the Jardin des Plantes for a yoga session!
L’événement Sport Yoga dans le jardin La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-20 par Nous La Rochelle
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