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SPOT #13 : Illusions • Ivan Viripaev, Collectif On finira bien par comprendre Théâtre Paris – Villette PARIS

mardi 15 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS

SPOT #13 : Illusions • Ivan Viripaev, Collectif On finira bien par comprendre Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Théâtre Paris - Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 PARIS
Département
Paris

Confessions tardives, mensonges croisés, vérités contradictoires : quatre comédiens racontent l’histoire de deux couples au crépuscule de leur vie et nous entraînent dans un puzzle jubilatoire. Entre humour et vertige métaphysique, la pièce interroge avec finesse ce qui fonde l’amour… et ce qui le fissure. L’amour doit-il être réciproque pour être vrai ?

Avec Illusions, le collectif OFBPC s’empare du texte virtuose d’Ivan Viripaev et brouille les pistes du sentiment amoureux.
Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-illusions/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


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