SPOT #13 : Illusions • Ivan Viripaev, Collectif On finira bien par comprendre Théâtre Paris – Villette PARIS
mardi 15 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS
Informations pratiques
Confessions tardives, mensonges croisés, vérités contradictoires : quatre comédiens racontent l’histoire de deux couples au crépuscule de leur vie et nous entraînent dans un puzzle jubilatoire. Entre humour et vertige métaphysique, la pièce interroge avec finesse ce qui fonde l’amour… et ce qui le fissure. L’amour doit-il être réciproque pour être vrai ?
Avec Illusions, le collectif OFBPC s’empare du texte virtuose d’Ivan Viripaev et brouille les pistes du sentiment amoureux.
Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00
Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-illusions/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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