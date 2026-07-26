SPOT #13 : Illusions • Ivan Viripaev, Collectif On finira bien par comprendre Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Confessions tardives, mensonges croisés, vérités contradictoires : quatre comédiens racontent l’histoire de deux couples au crépuscule de leur vie et nous entraînent dans un puzzle jubilatoire. Entre humour et vertige métaphysique, la pièce interroge avec finesse ce qui fonde l’amour… et ce qui le fissure. L’amour doit-il être réciproque pour être vrai ?

Avec Illusions, le collectif OFBPC s’empare du texte virtuose d’Ivan Viripaev et brouille les pistes du sentiment amoureux.

Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-illusions/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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