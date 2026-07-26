SPOT #13 : Summertime • Céline Ohrel Théâtre Paris – Villette PARIS
mardi 15 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS
Informations pratiques
Le père et la fille règlent leurs comptes, ceux de deux générations situées d’un bout à l’autre de la révolution numérique. Au milieu des arbres qui brûlent, ils tentent de se reconnecter… Un théâtre de fiction qui vient interroger notre rapport à la technologie et au progrès de manière poétique et sensible.
Alors que la baie de San Francisco est encerclée par les incendies, Ada retrouve son père Georges, qu’elle n’a pas revu depuis la mort de sa mère, il y a 30 ans.
Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h30
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T21:30:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:30:00+02:00
Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-summertime/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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