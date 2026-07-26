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SPOT #13 : Summertime • Céline Ohrel Théâtre Paris – Villette PARIS

mardi 15 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS

SPOT #13 : Summertime • Céline Ohrel Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Théâtre Paris - Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 PARIS
Département
Paris

Le père et la fille règlent leurs comptes, ceux de deux générations situées d’un bout à l’autre de la révolution numérique. Au milieu des arbres qui brûlent, ils tentent de se reconnecter… Un théâtre de fiction qui vient interroger notre rapport à la technologie et au progrès de manière poétique et sensible.

Alors que la baie de San Francisco est encerclée par les incendies, Ada retrouve son père Georges, qu’elle n’a pas revu depuis la mort de sa mère, il y a 30 ans.
Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h30
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T21:30:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:30:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-summertime/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


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