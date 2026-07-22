Sprint Race Caen Quai Gaston Lamy Caen

Informations pratiques

Caen

Sprint Race Caen

Quai Gaston Lamy Presqu’île de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 septembre, les quais de la Presqu’île de Caen accueilleront la SPRINT RACE CAEN, une nouvelle compétition internationale spectaculaire d’aviron en duels sur 350 mètres. Face à face, les équipages de 8 rameurs et de 4 rameurs s’affronteront dans des courses courtes, intenses et faciles.

Le samedi 19 septembre, les quais de la Presqu’île de Caen accueilleront la SPRINT RACE CAEN, une nouvelle compétition internationale spectaculaire d’aviron en duels sur 350 mètres. Face à face, les équipages de 8 rameurs et de 4 rameurs s’affronteront dans des courses courtes, intenses et faciles à suivre, avec une arrivée au pied du Guerveur au cœur de l’événement et qui assurera l’ambiance musicale avec un dj set.

Tout au long de l’après-midi, le public pourra profiter d’une ambiance festive avec restauration, animations, initiations à l’aviron, sensibilisation à la pratique para-aviron.

Gratuit et ouvert à tous, SPRINT RACE CAEN ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable mêlant sport, spectacle et convivialité au cœur de la Presqu’île. .

Quai Gaston Lamy Presqu’île de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 36 13 60 11 avironcaen.gestion@wanadoo.fr

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English : Sprint Race Caen

On Saturday 19 September, the quays of the Caen Peninsula will host the SPRINT RACE CAEN, a spectacular new international rowing competition featuring head-to-head races over 350 metres. Going head-to-head, crews of eight and four rowers will compete in short, intense and straightforward races.

L’événement Sprint Race Caen Caen a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Caen la Mer