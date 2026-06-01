Square Jean Cousin, Square Jean Cousin, Sens
Square Jean Cousin, Square Jean Cousin, Sens samedi 19 septembre 2026.
Square Jean Cousin 19 et 20 septembre Square Jean Cousin Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Au cœur du centre-ville de Sens, le square Jean Cousin rend hommage au célèbre peintre sénonais de la Renaissance. Ce jardin de proximité offre un espace de détente mêlant verdure, patrimoine et mémoire artistique.
Une visite guidée est organisée le samedi à 10h.
Square Jean Cousin Cr Chambonas, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Au cœur du centre-ville de Sens, le square Jean Cousin rend hommage au célèbre peintre sénonais de la Renaissance. Ce jardin de proximité offre un espace de détente mêlant verdure, patrimoine et est…
© Ville de Sens
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