Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4-Concert Absolut Soul

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

17h30 Concert d’Absolut Soul

Une ambiance pop soul chaleureuse et groovy pour bien démarrer la soirée.

Place de l’Église à Saint-Bonnet-le-Froid.

Entrée libre et concert gratuit.

Bar et restauration sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

17h30 ? Absolut Soul concert

A warm and groovy pop soul atmosphere to get the evening off to a good start.

Place de l’Église, Saint-Bonnet-le-Froid.

Free admission and free concert.

Bar and catering on site.

L’événement St Bonnet le show #4-Concert Absolut Soul Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme