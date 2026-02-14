Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

St Bonnet le show #4-Concert Absolut Soul Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4-Concert Absolut Soul Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 43290 Saint-Bonnet-le-Froid

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4-Concert Absolut Soul

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

17h30 Concert d’Absolut Soul
Une ambiance pop soul chaleureuse et groovy pour bien démarrer la soirée.
Place de l’Église à Saint-Bonnet-le-Froid.
Entrée libre et concert gratuit.
Bar et restauration sur place.
  .

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

17h30 ? Absolut Soul concert
A warm and groovy pop soul atmosphere to get the evening off to a good start.
Place de l’Église, Saint-Bonnet-le-Froid.
Free admission and free concert.
Bar and catering on site.

L’événement St Bonnet le show #4-Concert Absolut Soul Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme

À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)