St Graal et Crenoka en concert, L’Aéronef, Lille

St Graal et Crenoka en concert Jeudi 21 mai, 20h00 L’Aéronef Nord

21 Euros / 14 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:00:00+02:00

St Graal pointe son nez pour partager avec nous « Les extraordinaires histoires d’amour de St Graal« . Au programme : une énergie skate pop avec guitares incisives, pulsations électro et voix auto-tunées. Pour danser !

crenoka navigue dans une post-pop mentale, bancale et franchement honnête. Pas là pour séduire, pas là pour consoler, juste pour poser ses larmes sur la table et regarder si ça fait écho.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Pop au programme au Club de L’Aéronef !

DR