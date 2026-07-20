St. Paul & The Broken Bones SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

St. Paul & The Broken Bones

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 20:30:00

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-09

À la croisée du rock, de la soul et du R&B, St. Paul & The Broken Bones poursuit sa trajectoire avec la même intensité, continuant de séduire les publics du monde entier.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

%C0 At the crossroads of rock, soul, and R&B, St. Paul & The Broken Bones continues on its path with the same intensity, continuing to captivate audiences around the world.

L’événement St. Paul & The Broken Bones Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes