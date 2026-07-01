St So Is Burning #3, Le Bistrot de St So, Lille

Informations pratiques

St So Is Burning #3 10 et 11 juillet Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T01:30:00+02:00

St So Is Burning est une soirée imaginée comme un hommage aux grandes nuits club et à la culture qui les entoure.

Une parenthèse nocturne où l’héritage des lieux mythiques vient rencontrer l’énergie de Saint-So, à Lille.

Pour cette troisième édition, direction La Fête, l’un des rendez-vous les plus emblématiques des nuits parisiennes contemporaines.

Installée au cœur de Paris, La Fête s’est imposée comme une référence pour les amateurs de disco, house et grooves chaleureux. Un lieu où l’esprit de la fête se vit sans artifice : une piste de danse, un sound system, des sélections exigeantes et une seule règle, danser ensemble jusqu’au bout de la nuit.

Pour cette édition spéciale, St So Is Burning accueille Sam Karlson, l’un des résidents de La Fête, pour un voyage musical entre Disco, House et pépites dancefloor, dans la plus pure tradition des nuits qui ont fait la réputation du club.

Comme toujours, St So Is Burning se vit comme un safe space : inclusif, bienveillant et respectueux.

Chacun·e est libre d’être soi, de danser, de s’exprimer et de partager la nuit dans un esprit de fête, de liberté et de célébration collective.

Pour cette édition, aux commandes :

SAM KARLSON

► Sam Karlson est un DJ, producteur, compositeur et directeur artistique français, connu pour sa house music vibrante infusée d’influences disco, gospel et funky. Repéré très tôt par David Guetta, il est rapidement devenu une figure clé de la scène parisienne. Sa carrière l’a amené à se produire dans des lieux et des festivals de premier plan tels que le Hï Ibiza, le Glitterbox et le Defected Malta. Fondateur de l’événement emblématique de la Fashion Week de Paris « LIQUID », Sam collabore avec des artistes tels que Barbara Tucker et Michelle Weeks, créant des morceaux personnalisés qui mélangent la house des années 90 avec une touche de modernité. Ses productions sont sorties sur des labels respectés comme Robsoul, Hypnotic et Big Love (Defected). À travers sa musique et ses événements, Sam rend hommage aux racines de la house tout en poussant son avenir vers l’avant.

ECOUTE – REGARDE

► https://www.facebook.com/samkarlsonofficial

► https://www.instagram.com/sam_karlson/

MASTERBAFUNK

► Figure de la scène lilloise, MASTERBAFUNK est un pur passionné de groove. Influencé par la pop et le funk des années 60-70, il mixe avec une énergie communicative, fusionnant sons rétro et beats actuels pour une ambiance survoltée. Habitué des plus belles scènes et événements, il sait comment transformer une soirée en véritable fête !

ECOUTE – REGARDE

► https://www.facebook.com/djmasterbafunk

► https://www.instagram.com/djmasterbafunk/

Côté miam miam, le snack sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé…

De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante.

Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/samkarlsonofficial »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 15K Followers, 1,663 Following, 222 Posts – See Instagram photos and videos from Sam Karlson (@sam_karlson) », « type »: « rich », « title »: « Sam Karlson (@sam_karlson) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/689526708_18550650922067391_4090254850521838403_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=pp1-_8AkHlsQ7kNvwEmYRuQ&_nc_oc=AdpRj_E8x0DD4ZeX0PllT_PZO_nCtHv_AX9fHMbohlQZUBqXWBtxgWTMQ9NEYszwS7c&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=mKvTfDqM3eocqQmu1Z75Ew&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-RJq15sVT3Z-5YmYnXA-dfVm1W9aFI2ZhBBek6BYRBCQ&oe=6A27098A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/sam_karlson/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/sam_karlson/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/djmasterbafunk »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,240 Followers, 962 Following, 124 Posts – See Instagram photos and videos from Seb Lefebvre (@djmasterbafunk) », « type »: « rich », « title »: « Seb Lefebvre (@djmasterbafunk) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/428520097_762015392152637_4003501667201824882_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=109&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy41NzUuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=GeqWVGDKfKwQ7kNvwFNgbSi&_nc_oc=Ado90EK5WpQrekbaHieNkmTCNrNPTTD_1A9sb30w4ufqXuHZmxHA_6PnV810VZ6-VjI&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a389&oh=00_Af1cEnsLpRRCGXvRo6eTiCvxaESuPdWtrhyzlSohEB0EMw&oe=69DB58A0 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/djmasterbafunk/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/djmasterbafunk/ »}]

Avec Sam Karlson (La Fête, Paris) et Masterbafunk