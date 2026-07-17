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Stacey Kent Romorantin-Lanthenay

vendredi 2 avril 2027 · Romorantin-Lanthenay

Stacey Kent Romorantin-Lanthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 2 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
16A Avenue de Paris
Ville
41200 Romorantin-Lanthenay
Département
Loir-et-Cher
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Romorantin-Lanthenay

Stacey Kent

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02 22:15:00

Date(s) :
2027-04-02

Avec Stacey Kent chant ; Art Hirahara piano ; Jim Tomlinson sax/flûte.
Stacey Kent s’inscrit dans la lignée des plus grandes chanteuses de jazz américaines, adulée par de nombreux fans. Honorée de nombreuses récompenses (dont une nomination aux Grammy Awards), elle a à son actif plus de 2 millions d’albums vendus, plus d’un demi-milliard de streams, des disques platine, double or et or, dont plusieurs ont atteint la tête des charts… 30  .

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20  pyramide@romorantin.fr

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English :

Featuring Stacey Kent—vocals; Art Hirahara—piano; Jim Tomlinson—saxophone/flute.

L’événement Stacey Kent Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT41

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