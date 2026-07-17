Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Stacey Kent

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02 22:15:00

Date(s) :

2027-04-02

Avec Stacey Kent chant ; Art Hirahara piano ; Jim Tomlinson sax/flûte.

Stacey Kent s’inscrit dans la lignée des plus grandes chanteuses de jazz américaines, adulée par de nombreux fans. Honorée de nombreuses récompenses (dont une nomination aux Grammy Awards), elle a à son actif plus de 2 millions d’albums vendus, plus d’un demi-milliard de streams, des disques platine, double or et or, dont plusieurs ont atteint la tête des charts… 30 .

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr

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English :

Featuring Stacey Kent—vocals; Art Hirahara—piano; Jim Tomlinson—saxophone/flute.

L’événement Stacey Kent Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT41