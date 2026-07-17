Stacey Kent Romorantin-Lanthenay
vendredi 2 avril 2027 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Stacey Kent
16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02 22:15:00
Date(s) :
2027-04-02
Avec Stacey Kent chant ; Art Hirahara piano ; Jim Tomlinson sax/flûte.
Stacey Kent s’inscrit dans la lignée des plus grandes chanteuses de jazz américaines, adulée par de nombreux fans. Honorée de nombreuses récompenses (dont une nomination aux Grammy Awards), elle a à son actif plus de 2 millions d’albums vendus, plus d’un demi-milliard de streams, des disques platine, double or et or, dont plusieurs ont atteint la tête des charts… 30 .
16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr
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English :
Featuring Stacey Kent—vocals; Art Hirahara—piano; Jim Tomlinson—saxophone/flute.
L’événement Stacey Kent Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT41
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