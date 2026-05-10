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Stade de Heels dance Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) Romans-sur-Isère

Stade de Heels dance Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) Romans-sur-Isère lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet)

Adresse : 11, rue Lamartine

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 18 18 18

Romans-sur-Isère

Stade de Heels dance

Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) 11, rue Lamartine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:30:00
fin : 2026-07-06 21:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Stage pour adultes
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Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) 11, rue Lamartine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 22 48 

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English :

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L’événement Stade de Heels dance Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme

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