Stage Arts plastiques – Création Eco « Les poissons » Centre Paris Anim’ Musidora Paris
lundi 6 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora · Paris
Informations pratiques
Durant ce stage de 5 jours, les enfants vont expérimenter et créer au gré de leur imagination avec des collages et des matériaux de récupération autour de la thématique des poissons.
Ce stage invite les participants à explorer le domaine aquatique et sa faune.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h30
payant
20,75 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T12:30:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026