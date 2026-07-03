Informations pratiques

Durant ce stage de 5 jours, les enfants vont expérimenter et créer au gré de leur imagination avec des collages et des matériaux de récupération autour de la thématique des poissons.

Ce stage invite les participants à explorer le domaine aquatique et sa faune.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h30

payant

20,75 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T12:30:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



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