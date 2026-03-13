Stage barre au sol printemps Centre Paris Anim’ Jemmapes PARIS

Ce travail au sol (sans barre) s’adresse à un public mixte et de tout âge ; il s’adapte également aux personnes n’ayant jamais pratiqué de danse.

Il permet de garantir un maintien corporel par la sollicitation en profondeur des muscles et de se réaffirmer par la concentration.

Les enchaînements, progressifs et rythmés par des musiques variées, vous seront une source de dynamisme et de vitalité.

Les figures empruntent aux danses contemporaine ou classique, à la kinesio-danse, au yoga et à l’analyse du mouvement…

Animé par Carine

Eveil corporel, affinement de la silhouette et circulation des énergies !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 euross / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5 euros en cas de première inscription)

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T19:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-24T19:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-barre-au-sol-printemps +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10



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