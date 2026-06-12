Stage Chants du Monde et improvisation Local Le Polygone Besançon

Besançon

Stage Chants du Monde et improvisation

Local Le Polygone 5 bis rue du Polygone Besançon Doubs

Tarif : – – 85 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

L’idée du stage est d’allier une dimension de libre expression et d’exploration avec l’improvisation tout en permettant au groupe de chanteurs stagiaires de découvrir un éventail de chants dans diverses langues et aux caractères et esthétiques variés.

Chants du monde écoute et mimétisme.

Bulgarie, Afrique du Sud, Australie, Inde du Nord, la Réunion, Occitanie… Le stage est l’occasion de découvrir une palette de chants populaires, folkloriques et traditionnels aux atmosphères variées, tantôt énergiques et festives, tantôt douces et mélancoliques. Ils racontent la vie et ses mystères, le travail, l’amour de la famille et de la nature. Leur point commun, c’est leur transmission par l’oralité. On entrera dans le chant par l’imitation, les inflexions de langue, la vocalité et le caractère. Des fichiers audios aideront les apprentissages, des textes et partitions seront aussi disponibles.

Les chants seront à l’unisson, à deux ou trois voix.

A capella, accompagnés d’un bourdon ou de petites percussions.

Improvisation espace de jeu, de création et de liberté.

Pourquoi l’impro ? Parce qu’improviser c’est retrouver notre capacité à créer, à être spontané, à essayer des choses sans savoir où cela mènera… C’est réaliser que l’être humain est par nature ingénieux et sensible et que l’improvisation fait partie de ses qualités intrinsèques !

Dans le collectif, c’est cultiver la collaboration et l’écoute active, et porter en groupe une expression artistique vivante, nourrie des dynamiques individuelles et collectives.

Rythme & pulsation corps en mouvement.

Les chants populaires et traditionnels sont très souvent marqués par un groove, un balancement, un riff rythmique… Pour aborder ces chants de manière vivante, nous mettrons la pulsation et le rythme au cœur de notre pratique, grâce à différents outils pédagogiques, simples et ludiques.

A l’issue du stage, une restitution publique sera donnée, permettant de partager ce qui a été exploré et travaillé durant ces trois jours et demi. .

Local Le Polygone 5 bis rue du Polygone Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 27 47 78 lecheminduson@hotmail.com

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English : Stage Chants du Monde et improvisation

L’événement Stage Chants du Monde et improvisation Besançon a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON