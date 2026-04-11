Stage Constellations familiales Salle de yoga Yogardèche Montélimar
Stage Constellations familiales Salle de yoga Yogardèche Montélimar dimanche 3 mai 2026.
Montélimar
Stage Constellations familiales
Salle de yoga Yogardèche Route du Teil Montélimar Drôme
Tarif : 20 – 20 – 60 EUR
Tarif en conscience ET variable selon que la personne fasse ou non sa propre constellation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 13:30:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Après-midi stage de constellations familiales. Ouvert à toutes et tous. Sur inscription uniquement. 12 personnes maximum. Deux encadrants expérimentés vous proposent des constellations avec petite pause et goûter offert.
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Salle de yoga Yogardèche Route du Teil Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 58 09 19
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English :
Afternoon family constellations workshop. Open to all. Registration required. 12 people maximum. Two experienced instructors offer constellations with a short break and snack.
L’événement Stage Constellations familiales Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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