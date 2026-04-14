Stage Couture : crée ton sac banane – 11-17 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage Couture : crée ton sac banane – 11-17 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS lundi 27 avril 2026.
Lors de ce stage, les ados découvrent les bases de la couture en réalisant pas à pas leur propre sac banane, du choix du tissu aux finitions. Un stage créatif et concret pour apprendre, personnaliser et repartir avec une pièce unique à porter fièrement.
Apprendre à coudre et repartir avec un accessoire stylé, fait de ses mains
Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 15h00 à 17h30
payant Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T15:00:00+02:00_2026-04-27T17:30:00+02:00;2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T17:30:00+02:00;2026-04-29T15:00:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00;2026-04-30T15:00:00+02:00_2026-04-30T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
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