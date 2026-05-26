Stage Créatif d’Eté Place Marceau Limoges
Stage Créatif d’Eté Place Marceau Limoges mardi 14 juillet 2026.
Limoges
Stage Créatif d’Eté
Place Marceau Bâtiment 25 Limoges Haute-Vienne
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Destiné aux enfants/ ados à partir de 6 ans, ce stage invite à explorer la nature et l’imaginaire à travers le dessin, la peinture et le volume, en intérieur comme en extérieur. Chaque journée permettra aux enfants d’expérimenter différentes techniques artistiques tout en développant leur créativité, leur sens de l’observation et leur expression personnelle.
Dans une ambiance bienveillante et ludique, les participants seront amenés à créer à partir des formes, matières, couleurs et symboliques inspirées des éléments naturels. Ce temps artistique est pensé comme un espace d’exploration, de découverte et de plaisir de créer.
Le stage est animé par Telma, artiste plasticienne et pédagogue en arts plastiques depuis plus de 25 ans.
Sur inscription. .
Place Marceau Bâtiment 25 Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 66 99 telmagrainedartistes@gmail.com
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English : Stage Créatif d’Eté
L’événement Stage Créatif d’Eté Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole
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