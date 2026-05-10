Saint-Céré

Stage Créatif en itinérance Les Petites Sociétés

Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-21

En itinérance dans la grande forêt, il existe des petites sociétés pas comme les autres

Elles ont pour mission de garder la magie vivante

Cet été, toi aussi tu pourras créer ta petite société dans une immense forêt, inventer ton monde, tes cabanes, tracer des routes, des villages et donner vie à ton propre monde magique

Pour les 7-12 ans

En itinérance dans la grande forêt, il existe des petites sociétés pas comme les autres

Elles ont pour mission de garder la magie vivante

Cet été, toi aussi tu pourras créer ta petite société dans une immense forêt, inventer ton monde, tes cabanes, tracer des routes, des villages et donner vie à ton propre monde magique

Pour les 7-12 ans

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

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English :

Wandering through the great forest, there are little societies unlike any others

Their mission is to keep magic alive

This summer, you too can create your own little society in a huge forest, invent your world, your huts, draw roads, villages and give life to your own magical world

For ages 7-12

L’événement Stage Créatif en itinérance Les Petites Sociétés Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne