Stage Créatif en itinérance Les Petites Sociétés Saint-Céré
Stage Créatif en itinérance Les Petites Sociétés Saint-Céré mardi 21 juillet 2026.
Saint-Céré
Stage Créatif en itinérance Les Petites Sociétés
Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-21
En itinérance dans la grande forêt, il existe des petites sociétés pas comme les autres
Elles ont pour mission de garder la magie vivante
Cet été, toi aussi tu pourras créer ta petite société dans une immense forêt, inventer ton monde, tes cabanes, tracer des routes, des villages et donner vie à ton propre monde magique
Pour les 7-12 ans
En itinérance dans la grande forêt, il existe des petites sociétés pas comme les autres
Elles ont pour mission de garder la magie vivante
Cet été, toi aussi tu pourras créer ta petite société dans une immense forêt, inventer ton monde, tes cabanes, tracer des routes, des villages et donner vie à ton propre monde magique
Pour les 7-12 ans
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
Wandering through the great forest, there are little societies unlike any others
Their mission is to keep magic alive
This summer, you too can create your own little society in a huge forest, invent your world, your huts, draw roads, villages and give life to your own magical world
For ages 7-12
L’événement Stage Créatif en itinérance Les Petites Sociétés Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne
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