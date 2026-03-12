Stage cross-fit printemps Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris
Stage cross-fit printemps Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris lundi 20 avril 2026.
Ce programme sportif de remise en forme présente de nombreux avantages qui permettent de développer les qualités indispensables pour avoir un bon capital sportif.
Les exercices proposés sont des Ateliers d’endurance, de renforcement abdominal et postural, de la pratique d’exercice de la force, remise en forme et bonne humeur.
Animé par Allaoui
Cardio et exercices adaptés pour vous remettre en forme !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 18h30 à 20h00
payant
16 – 26 ans : 2,70 euros / heure
+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial
(+ 5 euros en cas de première inscription)
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T18:30:00+02:00_2026-04-20T20:00:00+02:00;2026-04-21T18:30:00+02:00_2026-04-21T20:00:00+02:00;2026-04-22T18:30:00+02:00_2026-04-22T20:00:00+02:00;2026-04-23T18:30:00+02:00_2026-04-23T20:00:00+02:00;2026-04-24T18:30:00+02:00_2026-04-24T20:00:00+02:00
Gymnase Julie Vlasto ex Delessert 8, passage Delessert 75010 Paris
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-crosfit-ete +33146078412 info-cl@crl10.net
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