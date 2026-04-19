Chaque atelier débutera par un temps d’échauffement, afin de préparer le corps au travail technique qui suivra. Nous explorerons ensuite les bases de l’improvisation, à travers différentes consignes guidées permettant d’ouvrir le mouvement et la créativité.

Au cours de ce stage, nous aborderons la danse dans ses différentes dimensions, avec une attention particulière portée à la technique contemporaine.

Du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 12h00 à 14h00

payant

– 26 ans 2,70€/heure

+ 26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T12:00:00+02:00_2026-04-27T14:00:00+02:00;2026-04-28T12:00:00+02:00_2026-04-28T14:00:00+02:00;2026-04-29T12:00:00+02:00_2026-04-29T14:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-danse-contemporaine +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/



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