Stage « Danse Contemporaine » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage « Danse Contemporaine » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 avril 2026.
Chaque atelier débutera par un temps d’échauffement, afin de préparer le corps au travail technique qui suivra. Nous explorerons ensuite les bases de l’improvisation, à travers différentes consignes guidées permettant d’ouvrir le mouvement et la créativité.
Au cours de ce stage, nous aborderons la danse dans ses différentes dimensions, avec une attention particulière portée à la technique contemporaine.
Du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 12h00 à 14h00
payant
– 26 ans 2,70€/heure
+ 26 ans selon QF
Inscriptions uniquement sur place
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T12:00:00+02:00_2026-04-27T14:00:00+02:00;2026-04-28T12:00:00+02:00_2026-04-28T14:00:00+02:00;2026-04-29T12:00:00+02:00_2026-04-29T14:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-danse-contemporaine +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/
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