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Stage « Danse Contemporaine  » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage « Danse Contemporaine  » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage « Danse Contemporaine  » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers

Adresse : 1 rue Gouthière

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : <p>- 26 ans 2,70€/heure</p><p>+ 26 ans selon QF</p><p>Inscriptions uniquement sur place </p>

Chaque atelier débutera par un temps d’échauffement, afin de préparer le corps au travail technique qui suivra. Nous explorerons ensuite les bases de l’improvisation, à travers différentes consignes guidées permettant d’ouvrir le mouvement et la créativité.

Au cours de ce stage, nous aborderons la danse dans ses différentes dimensions, avec une attention particulière portée à la technique contemporaine.
Du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 12h00 à 14h00
payant

– 26 ans 2,70€/heure

+ 26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place 

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T12:00:00+02:00_2026-04-27T14:00:00+02:00;2026-04-28T12:00:00+02:00_2026-04-28T14:00:00+02:00;2026-04-29T12:00:00+02:00_2026-04-29T14:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière  75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-danse-contemporaine +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/


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