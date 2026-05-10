Stage de bachata Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Stage de bachata

Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) 11, rue Lamartine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Stage pour adultes

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Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) 11, rue Lamartine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 22 48

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English :

Workshop for adults

L’événement Stage de bachata Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme