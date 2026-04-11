Stage de Breakdance En mouvements L’Archipel Parthenay

Parthenay

Stage de Breakdance En mouvements

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 12:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.

Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.

Et le 15 novembre 2026 nous vous proposons un stage de Breakdance animé par Trafalgar.

Trafalgar est danseur issu de la culture break depuis plus de 15 ans. Il développe aujourd’hui un style hybride, à la croisée du break et de la danse contemporaine. Ce stage propose d’explorer les bases du break à travers sa vision et sa méthodologie.

Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com

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English : Stage de Breakdance En mouvements

L’événement Stage de Breakdance En mouvements Parthenay a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine