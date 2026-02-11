Stage de clown et danse d’automne Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Stage de clown et danse d’automne

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 180 – 180 – 195 EUR

180 € TTC si inscription 1 mois à l’avance. Réglement des arrhes à l’inscription 90 € et réglement sur place 90€ le premier jour du stage

Et si inscription moins d’un mois à l’avance 195 € TTC règlement des arrhes 100€ à l’inscription, et solde 95€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

4 stages différents en fonction des saisons.

Avec l’outil du clown et de la danse, vous pourrez entre autres

Diminuer le stress et la pression du quotidien

Passer des initiations en toute simplicité vers le meilleur de vous-même

Rire de soi, du monde..

.

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 97 52 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4 different workshops depending on the season.

Using the tools of clowning and dance, you’ll be able to

Reduce the stress and pressure of everyday life

Move from simple initiations to the best of yourself

Laugh at yourself, at the world…

L’événement Stage de clown et danse d’automne Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-27 par Valence Romans Tourisme