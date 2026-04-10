Stage de danse contemporaine En mouvements L’Archipel Parthenay

Parthenay

Stage de danse contemporaine En mouvements

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.

Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.

Et le 7 juin 2026 nous vous proposons un stage de danse contemporaine animé par Fiona Le Goff. Elle se forme au Conservatoire de Poitiers, avant d’obtenir un Master de recherche en danse à l’Université Paris VIII. Elle crée la compagnie need en 2018.

À la rencontre de plusieurs influences, entre la danse contemporaine et les danses urbaines, le stage proposera d’expérimenter un travail chorégraphique nuancé flow et groove seront au RDV !

Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com

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English : Stage de danse contemporaine En mouvements

L’événement Stage de danse contemporaine En mouvements Parthenay a été mis à jour le 2026-04-13 par CC Parthenay Gâtine