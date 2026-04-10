Stage de danse contemporaine En mouvements L’Archipel Parthenay
Stage de danse contemporaine En mouvements L’Archipel Parthenay dimanche 7 juin 2026.
Parthenay
Stage de danse contemporaine En mouvements
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.
Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.
Et le 7 juin 2026 nous vous proposons un stage de danse contemporaine animé par Fiona Le Goff. Elle se forme au Conservatoire de Poitiers, avant d’obtenir un Master de recherche en danse à l’Université Paris VIII. Elle crée la compagnie need en 2018.
À la rencontre de plusieurs influences, entre la danse contemporaine et les danses urbaines, le stage proposera d’expérimenter un travail chorégraphique nuancé flow et groove seront au RDV !
Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com
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English : Stage de danse contemporaine En mouvements
L’événement Stage de danse contemporaine En mouvements Parthenay a été mis à jour le 2026-04-13 par CC Parthenay Gâtine
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