Stage de danse contemporaine En mouvements L’Archipel Parthenay
Stage de danse contemporaine En mouvements L’Archipel Parthenay dimanche 18 octobre 2026.
Parthenay
Stage de danse contemporaine En mouvements
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 16:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.
Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.
Et le 18 octobre 2026 nous vous proposons un stage de danse contemporaine animé par Fiona Le Goff. Elle se forme au Conservatoire de Poitiers, avant d’obtenir un Master de recherche en danse à l’Université Paris VIII. Elle crée la compagnie need en 2018.
À la rencontre de plusieurs influences, entre la danse contemporaine et les danses urbaines, le stage proposera d’expérimenter un travail chorégraphique nuancé flow et groove seront au RDV !
Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com
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English : Stage de danse contemporaine En mouvements
L’événement Stage de danse contemporaine En mouvements Parthenay a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine
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