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AGENDA · Espaly-Saint-Marcel

Stage de danse Ô Féminin Salle Toucouleur Espaly-Saint-Marcel

dimanche 19 juillet 2026 · Salle Toucouleur · Espaly-Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle Toucouleur
Adresse
17 Av. de la Bernarde
Ville
43000 Espaly-Saint-Marcel
Département
Haute-Loire
Tarif

Espaly-Saint-Marcel

Stage de danse Ô Féminin

Salle Toucouleur 17 Av. de la Bernarde Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Stage de danse orientale et heels pour tous niveaux. Une journée conviviale pour célébrer la sensibilité féminine. Dimanche 19 juillet à Espaly Saint Marcel.
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Salle Toucouleur 17 Av. de la Bernarde Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 48 09 92 

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English :

Belly dance and high-heel workshop for all levels. A fun-filled day to celebrate feminine grace. Sunday, July 19, at Espaly Saint Marcel.

L’événement Stage de danse Ô Féminin Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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