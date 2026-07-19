Stage de danse Ô Féminin Salle Toucouleur Espaly-Saint-Marcel
dimanche 19 juillet 2026 · Salle Toucouleur · Espaly-Saint-Marcel
Informations pratiques
Espaly-Saint-Marcel
Stage de danse Ô Féminin
Salle Toucouleur 17 Av. de la Bernarde Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Stage de danse orientale et heels pour tous niveaux. Une journée conviviale pour célébrer la sensibilité féminine. Dimanche 19 juillet à Espaly Saint Marcel.
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Salle Toucouleur 17 Av. de la Bernarde Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 48 09 92
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English :
Belly dance and high-heel workshop for all levels. A fun-filled day to celebrate feminine grace. Sunday, July 19, at Espaly Saint Marcel.
L’événement Stage de danse Ô Féminin Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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