Stage de danse traditionnelle salle de Saint-Médard Fontenay-le-Comte

salle de Saint-Médard 93 Rue de la Villa Gallo Romaine Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Stage de danse traditionnelle animé par Thomas Fauvin
salle de Saint-Médard 93 Rue de la Villa Gallo Romaine Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 63 53 05 dactrad@orange.fr
English :
Traditional dance workshop led by Thomas Fauvin
