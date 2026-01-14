Stage de danse traditionnelle salle de Saint-Médard Fontenay-le-Comte

Stage de danse traditionnelle

salle de Saint-Médard 93 Rue de la Villa Gallo Romaine Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Stage de danse traditionnelle animé par Thomas Fauvin

salle de Saint-Médard 93 Rue de la Villa Gallo Romaine Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 63 53 05 dactrad@orange.fr

English :

Traditional dance workshop led by Thomas Fauvin

