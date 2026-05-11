Stage de découverte du théâtre Théâtre du marais Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Stage de découverte du théâtre

Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

OFFRE DE STAGE THEATRE pour petits et grands le Dimanche 14 Juin de 9h à 19h sur le thème du clown et de l’impro…

les inscriptions sont ouverts via la plateforme hello asso

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Théâtre du marais 16 rue du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 16 67 26

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English :

THEATER TRAINING OFFER for young and old on Sunday June 14th from 9am to 7pm on the theme of clowning and improvisation…

registrations are open via the hello asso platform

L’événement Stage de découverte du théâtre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron