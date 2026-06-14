Stage de Dessin Animalier et Botanique au Jardin des Plantes – Professeur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris Jardin des Plantes PARIS
Stage de Dessin Animalier et Botanique au Jardin des Plantes – Professeur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris Jardin des Plantes PARIS samedi 4 juillet 2026.
STAGE DE DESSIN ANIMALIER À LA MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES
Adultes – Tous niveaux
DATES
Samedi 4 juillet 2026
Samedi 11 juillet 2026
Samedi 18 juillet 2026
Samedi 25 juillet 2026 Samedi 1 aout 2026 Samedi 8 aout 2026
Et pendant la période scolaire, de septembre à fin juin, en fonction des places disponibles.
HORAIRES
10h00 – 12h30
LIEU
Ménagerie du Jardin des Plantes
57 rue Cuvier
75005 Paris
PRÉSENTATION
Au cœur de la Ménagerie du Jardin des Plantes, ce stage propose une immersion dans la pratique du dessin d’observation à partir du vivant.
Les participants seront invités à étudier les animaux dans leur diversité afin de développer leur regard, leur sens de l’observation et leur maîtrise du dessin. À travers des exercices progressifs, du croquis rapide aux études plus approfondies, chacun apprendra à saisir les proportions, les mouvements, les volumes et le caractère propre à chaque espèce.
Une attention particulière sera portée à la construction du dessin, à la compréhension des formes et à l’expression sensible du trait.
Le nombre limité de participants permet un accompagnement personnalisé adapté aussi bien aux débutants qu’aux dessinateurs confirmés.
EFFECTIF
5 participants minimum – 12 participants maximum
TARIFS
75 euros la séance
280 euros le cycle de 4 séances
Le droit d’entrée à la Ménagerie du Jardin des Plantes n’est pas compris dans le tarif du stage et reste à la charge de chaque participant.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
- Carnet de dessin ou bloc de papier à dessin
- Crayons graphite ( 3B)
- Gomme mie de pain
- Taille-crayon
- Siège pliant léger (facultatif)
- aquarelle et flacon d’eau, pinceau petit gris de taille adapté
PROFESSEUR
Claudio Locatelli
Diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, sculpteur et dessinateur professionnel, Claudio Locatelli poursuit depuis plus de quinze ans un enseignement du dessin animalier et botanique au Jardin des Plantes auprès d’un public adolescent. Son travail est présenté en galerie d’art en France et à l’international. depuis 25 ans Sa pédagogie associe l’exigence du dessin académique à une approche sensible et vivante de l’observation du monde naturel.
Dessin Animalier et Botanique au Jardin des Plantes
– Aquarelle, plume, lavis, mine de plomb.
Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 15 août 2026 :
samedi
de 10h00 à 12h30
payant
25 euros de l’heure.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T12:30:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T12:30:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T12:30:00+02:00
Jardin des Plantes 2 rue Buffon 75005 PARIS
locatelliclaudio007@gmail.com
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